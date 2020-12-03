"Слугу народа" Петруняка поймали в Раде за просмотром интимного фото

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Петруняка поймали во время заседания Верховной Рады Украины за просмотром интимного фото. Соответствующей фотографией в Facebook поделился фотограф Ян Доброносов, передает УНН.

“Плохо когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном Петруняк Евгений”, — написал он.

Добавим, что Петруняк попал в “кадр”, когда выступление его коллеги транслировали в прямом эфире, а “слуга” стоял рядом и рассматривал фотографию.

Напомним, недавно в украинском парламенте произошел новый секс-скандал. В соцсетях появилось видео, как один из народных депутатов, вероятно, пересылает другому видеозапись эротического характера.

Как ранее сообщал УНН в прошлом году в Раде уже случился один секс-скандал , когда “слугу народа” Богдана Яременко “поймали” на интимной переписке.

Тогда нардепы уволили Яременко с должности главы комитета, назначив на эту должность нардепа от фракции “Слуга народа” Александра Мережко.