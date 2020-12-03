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Нардепы поддержали законопроект о пенсиях для военнослужащих

Нардепы поддержали законопроект о пенсиях для военнослужащих

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2141 о внесении изменений в Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Соответствующее решение поддержали 253 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, согласно проекту закона, максимальный размер пенсии за выслугу лет не должен превышать 90% соответствующих сумм денежного обеспечения. На сегодня этот показатель составляет 70%.

Также предлагается установить новый порядок перерасчета пенсий и перечислить их с учетом повышением размера денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих и введением новых ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения и премий.

Во время выступления в Раде глава комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова отметила, что законопроект весит около 15 млрд грн в год.

Напомним, ранее парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении компенсаций за задержки выплаты пенсий и зарплат.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, пенсии, законопроект, военнослужащий
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