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Нацслужба здоровья не собирается контрактировать медучреждения, которые будут недоступны для лиц с инвалидностью

Нацслужба здоровья не собирается контрактировать медучреждения, которые будут недоступны для лиц с инвалидностью

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В 2021 году Национальная служба здоровья Украины не будет заключать договоры с медицинскими учреждениями, которые не создадут беспрепятственного доступа к медицинским услугам лиц с инвалидностью. Об этом во время брифинга сказала директор департамента заказов медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины Алена Горошко, передает корреспондент УНН.

"Каждый гражданин имеет право на качественную бесплатную медицинскую помощь. НСЗУ оплачивает лечение человека тем заведениям, которые имеют контракт с НСЗУ и предоставляют пациенту возможность выбрать лучшую больницу, независимо от социального статуса и места проживания... Медицинская помощь должна быть безопасной, качественной и доступной. Доступной - и в буквальном смысле. Речь о людях с инвалидностью, которые должны иметь свободный доступ к необходимым медицинским услугам. Поэтому учреждения, которые планируют в 2021 году заключить договор с НСЗУ - должны обеспечить физическую доступность лиц с инвалидностью к своим зданиям", - сказала Горошко.

По ее словам, доступ к зданиям нужен не только людям с инвалидностью, а также и родителям с детьми, маломобильным людям и лицам старшего возраста.

"Поэтому при заключении договора с НСЗУ заведению необходимо будет предоставить сканированную копию документа, подтверждающую доступность здания и помещений для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп. Такой документ выдает специалист по техническому обследованию зданий и сооружений, который имеет соответствующий квалификационный сертификат. С теми заведениями, которые не создадут беспрепятственного доступа к медицинским услугам лиц с инвалидностью, НСЗУ в 2021 году заключать договоры не будет. Мы планируем, что исключения будут касаться только станций базирования скорой медицинской помощи, в которые пациенты обычно не обращаются самостоятельно", - добавила чиновница.

Она отметила, что в основе первой в Украине Программы медицинских гарантий положен принцип универсального охвата медицинскими услугами, и они хотят, чтобы все граждане или лица, приравненные к ним, имели равный доступ к качественной медицинской помощи и при этом не испытывали "катастрофических" финансовых расходов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский распорядился разработать нацстратегию безбарьерного пространства в Украине.

Источник: УНН
Теги: больницы, инвалид
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