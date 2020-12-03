Конституционный кризис: судьи КСУ провели онлайн-встречу с Венецианской комиссией

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Конституционном Суде Украины состоялась онлайн-встреча с представителями Венецианской комиссии, стороны обсудили реформирование законодательства относительно деятельности КСУ и статуса судей Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Как указано, профессиональную встречу с экспертами Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) провели председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий совместно с судьями Суда Виктором Городовенко, Олегом Первомайским, Петром Филюком, Галиной Юровской и Владимиром Мойсиком.

"Во время мероприятия стороны обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства, касающегося порядка организации и деятельности Конституционного Суда Украины и статуса судей Суда", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время встречи собеседники уделили внимание и другим актуальным темам и "выразили готовность продолжать активный диалог для углубления сотрудничества".

Ранее председатель комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством Президента Владимира Зеленского заявил, что эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проведут онлайн-оценку состояния антикоррупционного законодательства Украины 2 декабря.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.

Также напомним, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина, "Венецианка" сделает вывод о последствиях решения КСУ до 9 декабря.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В ВР еще не приняли ни одного из этих законопроектов, при этом создав рабочую группу, которая должна была наработать три законопроекта для решения ситуации - возвращение электронного декларирования, изменения в Уголовный Кодекс и изменения в закон о КСУ - до 1 декабря.

Участник рабочей группы, нардеп Ярослав Юрчишин уточнял, что рабочая группа не завершит свою работу 1 декабря, как ожидалось, а продолжит ее, пока не предложит решение относительно одного из вопросов - по КСУ.