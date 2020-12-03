Раде рекомендовали "компромиссный" законопроект с ограничением свободы за ложь в декларациях

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании в четверг, 3 декабря, принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом наработанный комитетом законопроект об ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации. Законопроект предусматривает, в частности, в определенных случаях и наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, передает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата ВР.

Так, сегодня комитет рассмотрел в первом чтении проекты законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" (№ 4434) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации" (№ 4441).

Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский сообщил, что в вопросе возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации представители всех фракций разработали компромиссный вариант.

"В частности, по словам председателя комитета, предлагается, что "умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений от четырех тысяч прожиточных минимумов наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности". Монастырский предложил народным депутатам внести законопроект в редакции от членов Комитета", - отметили в пресс-службе.

Комитет по итогам заседания принял решение поддержать редакцию законопроекта, подготовленную комитетом на основе законопроектов № 4434 и № 4441, зарегистрировать ее и рекомендовать Верховной Раде включить законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" в повестку дня и поддержать за основу и в целом.

Напомним, законопроект о возвращении ответственности за ложь в электронных декларациях № 4434 внес в Верховную Раду Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, на текущей неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление декларации.