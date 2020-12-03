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ПриватБанк подал в ВСП жалобу на судью, который выносил решение в пользу Суркисов

ПриватБанк подал в ВСП жалобу на судью, который выносил решение в пользу Суркисов

Сергей Вовк

КИЕВ. 3 декабря. УНН. ПриватБанк подал в Высший совет правосудия жалобу на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, передает УНН.

"Сегодня, 3 декабря 2020 года, ПриватБанк подал в Высший совет правосудия жалобу на более чем 1,1 тыс. страниц на действия судьи Печерского районного суда Сергея Вовка", - говорится в сообщении.

В "ПриватБанке" напомнили, что в сентябре текущего года судья Вовк вынес решение об уплате ПриватБанком 350 млн долларов компаниям, связанным с братьями Суркисами, до рассмотрения дела по существу.

Напомним, речь идет о решении Печерского райсуда, датированное 2 сентября, о выплате из государственного ПриватБанка около 350 млн долларов семье Суркисов по иску об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации.

8 сентября ВСУ остановил его выполнения.

Средства в размере 350 млн долларов в пользу Суркисов из Украины пытаются взыскать шесть оффшорных компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments.

Последние фигурируют в расследовании американских аудиторов Kroll, которое описывает схему вывода из ПриватБанка 150 млн.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, Высший совет правосудия
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