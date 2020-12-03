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В Раду внесли "компромиссный" законопроект по ограничению свободы за ложь в декларациях

В Раду внесли "компромиссный" законопроект по ограничению свободы за ложь в декларациях

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Верховную Раду в четверг был внесен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно лжи в декларациях, который предусматривает ограничение свободы в случае выявлении недостоверной информации в декларации. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Так, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" от 3 декабря 2020 года зарегистрировано под номером 4460-д.

Сейчас документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текста законопроекта на сайте парламента пока нет.

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Напомним, Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании в четверг, 3 декабря, принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом наработанный комитетом законопроект об ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. Законопроект предусматривает, в частности, в определенных случаях и наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщал УНН, законопроект о возвращении ответственности за ложь в электронных декларациях № 4434 внес в Верховную Раду Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, на текущей неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, декларация, законопроект
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