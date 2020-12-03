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Кравчук об обмене до Нового года: без соответствующей воли РФ – это нереально

Кравчук об обмене до Нового года: без соответствующей воли РФ – это нереально

Леонид Кравчук

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В случае, если российская сторона не проявит воли и желания, в этом году осуществить обмен удерживаемыми лицами - нереально. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24", передает УНН.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, я думаю, это - нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом. Список на 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем встречный список, но к сожалению, его нет", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос о возможности обмена до Нового года.

По его словам, это является основной причиной того, что такой обмен удерживаемых лиц ставится под угрозу.

Напомним, ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал УНН, что новость о срыве новогоднего обмена удерживаемыми лицами, о котором сейчас ведутся переговоры в Трехсторонней контактной группе, является ничем иным, как информационным сопровождением со стороны РФ, а также шантажом. Шансы на обмен и "нормандскую" встречу до Нового года, по его словам, остаются.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, пленные, обмен, Леонид Кравчук
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