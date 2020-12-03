Лавров обвинил Украину в якобы "соботаже минских договоренностей"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Россия “призывает украинскую сторону” перестать якобы “срывать реализацию минских договоренностей”. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Совета министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ, пишет УНН.

“Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования (как известно: Москва считает конфликт на Востоке Украины — якобы внутренним делом страны — ред.), и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в „нормандском формате“, от прямого диалога с Донецком и Луганском”, — заявил он.

Напомним, ранее МИД РФ заявил, что Париж якобы “оправдывает безответственность Украины”.

Также на 27-м Совете министров иностранных дел государств — участников ОБСЕ глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж и Берлин намерены продолжать свои усилия по урегулированию кризиса в Украине, несмотря на существующие трудности.

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова: