Кулеба представил ОБСЕ 5 приоритетов "Крымской платформы"

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие "Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги", рассказав о пяти ожидаемых приоритетах работы "Крымской платформы". Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

"Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба

Сообщается, что участие в мероприятии приняли более 150 делегатов, среди которых главы МИД Литвы и Турции, заместители руководителей внешнеполитических ведомств США, Польши и Грузии, представители Европейской службы внешней деятельности, внешнеполитических ведомств Австрии, Великобритании, Болгарии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Молдовы, Норвегии, Северной Македонии, Португалии, ФРГ, Франции, Финляндии, Хорватии, Швеции, Швейцарии.

"Глава МИД Украины проинформировал об актуальной ситуации в Крыму и обратил внимание на обострение проблем, вызванных временной оккупацией - массовых нарушений российскими оккупационными властями прав человека и норм международного гуманитарного права, угроз вследствие милитаризации полуострова и прилегающих акваторий, уничтожение природного и культурного наследия", - отметили в пресс-службе ведомства.

Министр напомнил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран участников мероприятия в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в 2021 году: "Мы можем сделать вместе. Нужно, чтобы наши действия были согласованными, а Крым находился среди приоритетных тем международной повестки дня".

Дмитрий Кулеба также предложил партнерам осуществить ряд совместных шагов в рамках ОБСЕ, которые будут способствовать достижению целей Крымской платформы.

"Участники мероприятия выступили с заявлениями в поддержку украинской инициативы создания Крымской платформы, подтвердили последовательную позицию своих стран по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и отмечали важность наполнения практическим содержанием принципиальной политики непризнания попытки аннексии Крыма Российской Федерацией", - отметили в МИД.

Напомним, что сегодня, 3 декабря, Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о создании межфракционного депутатского объединения "Крымская платформа".

Также в Министерстве иностранных дел нарабатывают идею создания экспертного офиса "Крымской платформы".

Добавим, что Европейский Союз полностью поддерживает украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Как сообщалось, Великобритания поддержала концепцию "Крымской платформы".

Напомним, Крымскую платформу обсудили на заседании Комиссии Украина-НАТО.

Ранее руководство Украины объявило о создании международной площадки, которая будет заниматься проблемами Крыма - Крымской платформы. Крымская платформа должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыму и защиты прав и интересов крымчан.

Крымская платформа должна работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй - уровень глав МИД и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень. И четвертый - уровень экспертов.