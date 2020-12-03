Венедиктова объяснила, причастен ли Зеленский к открытию дел против Порошенко

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский - первый в истории Украины глава государства, который "не сводит счеты" со своими оппонентами, и не прикрывает людей, из своего окружения. Поэтому, он не причастен к делам о деятельности пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, информирует УНН.

"Президент Зеленский, пожалуй, первый президент, который не открывает дела против своих врагов и не закрывает против друзей. Не фальсифицирует. То есть, мне кажется, что господин Порошенко должен понимать, что он такой же, как и другие господа. И здесь точно речь не идет о политических преследованиях. Потому что много дел было открыто только по решению судов. Будем смотреть, как будут эти дела расследоваться. У нас разные органы следствия (работают - ред.) в отношении господина Порошенко. И ГБР расследует, и НАБУ расследует", - отметила генпрокурор.

Добавим, что 2 ноября следователи Государственного бюро расследований обратились за международной правовой помощью для расследования производства в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 15 новых дел.

Летом 2020 года генпрокурор Венедиктова сообщала, что заявления о преступлениях Порошенко поступают от обычных граждан.