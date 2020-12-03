Глава ОБСЕ поприветствовал низкий уровень нарушений режима "тишины" в Донбассе

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В ОБСЕ приветствуют “беспрецедентно низкий уровень нарушений режима прекращения огня” на Донбассе. Об этом во время заседания 27-й Совета министров ОБСЕ заявил глава ОБСЕ, премьер-министр и министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама, передает УНН.

Привлекая внимание к кризису в Украине, председатель ОБСЕ поприветствовал “беспрецедентный низкий уровень нарушений режима прекращения огня на местах”, но расстроился по поводу гуманитарной ситуации и постоянных препятствий работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Он также призвал к более практичному подходу в дискуссиях в Трехсторонний контактной группе при посредничестве ОБСЕ.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на министерском совете ОБСЕ заявил, что Украина призывает Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск со временно оккупированных Крыма и частей Донбасса.

Как сообщал УНН, во время заседания 27-го Совета министров ОБСЕ глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия для достижения мира в Украине.