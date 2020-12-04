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Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям — Госдеп США

Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям — Госдеп США

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина должна оставаться главной в повестке дня ОБСЕ, а Россия — выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Об этом во время выступления на 27-м Совете министров иностранных дел стран ОБСЕ заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген, передает УНН.

“С 2014 года конфликт на Донбассе убил более 13 тысяч граждан Украины и заставил более миллиона оставить свои дома. Крымские татары, этнические украинцы и другие противники оккупации до сих пор сталкиваются с репрессиями”, — заявил Биген.

По его словам, агрессия России на Донбассе и оккупация Крыма — это наиболее вопиющие нарушения суверенитета и территориальной целостности внутри региона ОБСЕ.

“Недопустимо, что СММ ОБСЕ ежедневно сталкивается с притеснениями, препятствованием и преградами преимущественно на территориях, контролируемых Россией. Никого не обманут настояния Москвы на том, что Украина несет ответственность за конфликт на собственной территории”, — подчеркнул Биген.

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Представитель Госдепартамента США отметил, что действия России по отношению к Украине и игнорирование РФ международного права привели к масштабному ухудшению европейской безопасности на континенте.

“США призывают Россию полностью выполнить ее обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Мы никогда не признаем аннексию Крыма Россией”, — подчеркнул Биген.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на министерском совете ОБСЕ заявил, что Украина призывает Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск из временно оккупированных Крыма и частей Донбасса.

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Как сообщал УНН, во время заседания 27-го Совета министров ОБСЕ глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия для достижения мира в Украине.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, США, Россия, Донбасс, Крым, Украина, Минские соглашения
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