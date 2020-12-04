Россия завезла в Крым минимум 500 тыс. россиян, - Джемилев

КИЕВ. 4 декабря. УНН. За почти семь лет оккупации Крыма Россия переселила на полуостров не менее 500 тыс. россиян. Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире программы “На самом деле: Крым” на телеканале “Дом”, передает УНН.

“За годы оккупации, за прошедшие шесть с лишним лет, оккупанты завезли в Крым, по разным оценкам, от полумиллиона до одного миллиона человек. Причем эти люди въехали с нарушением украинского законодательства. За это предусмотрено уголовное наказание. А если зашли с оружием — то до 10 лет лишения свободы”, — отметил он.

Напомним, в четверг состоялось заседание 27-го Совета министров ОБСЕ, во время которого заместитель государственного секретаря США Стивен Биген заявил, что Украина должна оставаться главной в повестке дня ОБСЕ, а Россия — выполнить свои обязательства по Минским соглашениям. Он подчеркнул, что США никогда не признают аннексию Крыма.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на министерском совете ОБСЕ отметил, что Украина призывает Россию принять участие в обсуждении условий вывода своих войск из временно оккупированного Крыма и частей Донбасса. Он также представил ОБСЕ пять приоритетов “Крымской платформы” .