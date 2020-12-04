Евросоюз отложил Раду ассоциации с Украиной - СМИ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Европейский союз решил отложить проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Он должен был состояться в формате видеоконференции 8 декабря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW, которому информацию сообщил источник в структурах ЕС.

"Причину собеседник пояснил в желании провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции, когда обстоятельства позволят это сделать", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

"Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения. Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину - премьер-министр", - отмечается в сообщении.

Напомним, Европейский Союз опубликовал годовой отчет о реализации Украиной реформ, в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, за последний год. В отчете отмечается как прогресс в выполнении реформ, так и вызовы, которые стоят перед страной, включая конституционный кризис.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина рассчитывает усилить сотрудничество с Европейским Союзом через приобщение к новым инициативам блока.



