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Поддержка бизнеса: комитет ВР одобрил законопроект о списании налоговых долгов

Поддержка бизнеса: комитет ВР одобрил законопроект о списании налоговых долгов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Законопроект №4431 о списании налоговых долгов до 3060 грн, что входит в пакет по поддержке бизнеса на карантине, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержан. Об этом сообщил первый заместитель председателя этого комитета, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Только что налоговый комитет единогласно утвердил законопроект про поддержку бизнеса №4431 за основу и в целом. Это тот закон, в котором списание налоговых долгов до 3060 грн", - отметил Железняк.

Нардеп добавил, что "это была последняя преграда на пути в зал". "Думаю, сегодня весь пакет законопроектов возьмут за основу и в целом", - заявил Железняк.

"До 12:00 сегодня проголосуем уже", - подытожил он.

Ранее Железняк прогнозировал, что пакет законопроектов о поддержке бизнеса на карантине, инициированных Президентом Владимиром Зеленским, будет рассмотрен в пятницу, 4 декабря.

Источник: УНН
Теги: ВР, бизнес, законопроект
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