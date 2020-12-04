Минздрав не будет рекомендовать "локдаун" до конца декабря - Степанов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство здравоохранения не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, поскольку в ведомстве видят стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни по стране без резких скачков. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Сейчас, пожалуй, главная тема, которая обсуждается в обществе - это введение локдауна. Мы, конечно, можем теряться в догадках и строить различные теории, но есть конкретные данные и очевидные законы эпидемиологии, на которые мы опираемся, когда принимаем важные решения для всей страны. Все врачи понимают, что с января и в течение февраля мы ожидаем пик заболеваемости гриппом. Это сезонный пик, который происходит из года в год. Это также приведет к серьезной нагрузки на нашу медицинскую систему. Именно поэтому к этому периоду надо подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19 и как следствие - с минимальным количеством людей, которые госпитализированы именно с COVID-19 в наши больницы. На данный момент мы, как Министерство здравоохранения, не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что в Минздраве могут утверждать, что украинская медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая на нее осуществляется из-за COVID-19.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, были разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщал, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.