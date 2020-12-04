Минздрав будет предлагать правительству ввести "локдаун" с начала января - Степанов

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству Украины ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января, чтобы сбить волну распространения COVID-19. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"В связи с тем, что уровень заболеваемости и уровень госпитализации все равно остается на достаточно высоком уровне - мы видим необходимость сбить эту волну распространения "ковида" и довести ее до минимально возможных цифр. Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем и будем предлагать это правительству Украины. Скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина, для того, чтобы достичь максимального эффекта, должна быть в течение трех недель. Мы считаем, что именно такие, плановые вещи - могут нас подготовить. В том числе - в сезонном скачке заболеваемости гриппом и максимально, еще раз подчеркиваю, разгрузить нашу медицинскую систему", - сообщил Степанов.

Напомним, шли разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Как сообщалось ранее в УНН, карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Также напомним, Степанов заявил, что Минздрав не будет рекомендовать "локдаун" до конца декабря.

Добавим, что в Украине уже 787 тыс. случаев COVID-19, за сутки зафиксировано 15 131 новый случай.