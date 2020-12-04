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Шмыгаль заверил в готовности медистемы к нынешней нагрузке с больными COVID-19

Шмыгаль заверил в готовности медистемы к нынешней нагрузке с больными COVID-19

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На сегодня количество коек в больницах в два раза превышает количество больных с коронавирусом, находящихся в медучреждениях. Медсистема абсолютно готова к нагрузке. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Относительно обеспечения кроватями, медсистема абсолютно готова к тому, чтобы принимать то количество больных, которое сегодня есть. Кровати подготовлены. Если сравнивать ситуацию на тот момент, когда начинался карантин, и сегодня, количество коек превышает вдвое сегодня то количество больных, которое находится в наших больницах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, кроме этого, количество коек, обеспеченных подведенным кислородом или кислородными концентраторами, обеспечивает сегодня возможность предоставлять медицинские услуги всем больным, которые сегодня в этом нуждаются.

Напомним, по состоянию 27 ноября в Украине в медицинских учреждениях насчитывалось 26 583 кровати с подведенным кислородом, который используют для некоторых больных COVID-19.

Источник: УНН
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