Языковой омбудсмен напомнил депутатам местных советов, на каком языке нужно говорить

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В соответствии с законом — рабочим языком деятельности органов местного самоуправления является украинский язык. Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“На очередных местных выборах граждане Украины избрали депутатов сельских, поселковых, городских, областных советов и сельских, поселковых и городских голов. “Накануне Дня местного самоуправления хотел бы поздравить вновь избранных представителей и пожелать плодотворной работы на благо Украины. Очень важно, чтобы с момента начала выполнения своих обязанностей вновь избранные органы местного самоуправления, городские головы, председатели ОТГ, секретари местных советов, депутаты и работники аппаратов местных советов и исполкомов придерживались украинского законодательства, в частности Закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Учитывая публичную информацию, неоднократные обращения и жалобы граждан, поступающие в Секретариат Уполномоченного, хотел бы еще раз подчеркнуть, что в соответствии со статьей 12 Закона, рабочим языком деятельности органов местного самоуправления, в том числе языке заседаний, мероприятий, встреч, документооборота и делопроизводства, является государственный язык. Поэтому обращаюсь к депутатам советов всех уровней неуклонно выполнять языковое законодательство”, — заявил Кремень.

Чиновник напомнил, что в соответствии со статьей 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” с 16 января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.



“Поэтому, призываю представителей местной власти Украины от Львовской до Луганской области, от Харьковской до Херсонской, от Николаевской до Черниговской области обеспечить имплементацию этой нормы и языкового законодательства в целом на предприятиях, в торговых сетях, в учреждениях и организациях коммунальной формы собственности”, — отметил омбудсмен.

“Важно способствовать овладению государственным языком гражданами Украины, создавать условия для улучшения качества преподавания в учебных заведениях, открывать курсы по изучению украинского языка, в том числе по профессиональному направлению, поддерживать книгоиздание и книгораспространение, поощрять учреждения культуры и искусства”, — написал он.



Добавим, ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявлял, что в условиях гибридной войны борьба за украинскую независимость продолжается, ведь враг не оставляет коварных попыток, засевая ложь и вражду, осуществить реванш и на языковом фронте.



На днях омбудсмен дал объяснения о языке обслуживания в кафе или супермаркетах с января.