Степанов сообщил, почему Украина не будет покупать российскую вакцину "Спутник V"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина не будет закупать вакцины от коронавирусной болезни СOVID-19, которые не прошли третью стадию клинических испытаний. Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы можем говорить, что на территории страны для наших пациентов мы можем использовать только те вакцины, которые являются безопасными. Безопасными являются только те вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний. В том числе - третью стадию клинических испытаний, которая является самой масштабной и которая предусматривает вакцинацию десятков тысяч людей", - заявил Степанов.

По его словам, все эти данные в том числе публикуются на ресурсах ВОЗ.

"Мы предусмотрели, что будем закупать исключительно те вакцины, которые будут квалифицированы ВОЗ. То, что касается российской вакцины - в мире не существует данных о прохождении ею третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, сейчас только происходит третья стадия клинических испытаний. Пока не пройдена третья стадия клинических испытаний, не о чем говорить, потому что именно на третьей стадии мы видим, безопасно ли и какие сопутствующие угрозы могут вызвать использование вакцины", - сказал министр.

Напомним, по данным Минздрава, вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине на конец первого - начало второго квартала 2021 года.