Посольство Украины направило МИДу Польши ноту из-за календаря с "российским Крымом"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Посольство Украины в Польше направило ноту Министерству иностранных дел Республики Польша с просьбой посодействовать в решение ситуации с подписью "Российская Федерация" в отношении крымских мечетей в опубликованном религиозном календаре на 2021 год в Объединении мусульман Польши. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Республике Польша.

"Посольство Украины в Польше направило ноту польскому МИДу с просьбой посодействовать в решении сложившейся ситуации с мусульманским религиозным календарем на 2021 год", - сказали в пресс-службе.

Напомним, в религиозном Объединении мусульман Польши назвали "редакционной ошибкой" подписи "Российская Федерация" в отношении крымских мечетей в опубликованном религиозном календаре на 2021 год.

Как сообщает "Крым.Реалии", вместе с этим, как отметил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов, "на календаре так и не появились обозначения того, что Крым территориально принадлежит Украине".

"Ни слова о принадлежности Крыма к Украине. Кроме того, надпись "Крым" была снята с календарной доски крымских мечетей, а нужно добавить "Украина" в скобки", - написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее в УНН, Объединение мусульман в Польше выдало календарь с "российским Крымом".