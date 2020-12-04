Степанов в ВР: зарплаты украинских медиков на уровне выплат по безработице - это стыдно

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украинские медики получают заработную плату на уровне выплат по безработице, что "стыдно" в современных условиях страны, поэтому работники отрасли сейчас находятся "на грани". Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.

"Десятки тысяч медиков находятся "на грани". Они бы хотели выйти под стены Верховной Рады и сказать: "Хватит. Хватит закрывать глаза на состояние медицины и делать вид, что как-то оно работает. Хватит не замечать, что люди, которые ежедневно борются со смертью, ежедневно спасают жизни, едва сводят концы с концами", - отметил министр.

По его словам, "должность народного депутата или министра далеко не самая важная в стране".

"Сегодня, когда вирус наступает, важнейшая профессия - медик. Когда придет время, именно они будут рядом с каждым из нас. Сегодня наши медики получают заработную плату на уровне выплат по безработице. Коллеги, вдумайтесь. Это стыдно. У врачей нет сил терпеть. Они хотели бы выйти и сказать об этом, но они не могут оставить пациентов, ведь десятки тысяч жизней останутся под угрозой. Они не могут, потому что давали клятву. И 29 лет украинские политики пользуются их верностью клятве и ответственностью перед украинским народом", - заявил Степанов.

Также глава Минздрава напомнил требования по заработной плате работникам медицинской отрасли: заработная плата врача должна быть 23 тысяч гривен, медицинской сестры - на уровне 17 тысяч гривен, младшего медицинского персонала - 12 тысяч гривен.

Добавим, ранее Степанов заявлял о том, что во время пандемии COVID-19 украинские медики стали "магнитом для всех европейских стран", и если им не поднять зарплаты - они начнут уезжать из страны.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год.

Как сообщалось ранее в УНН, в НСЗУ заявили, что в бюджете-2021 недостаточно средств для вакцинации от COVID-19.