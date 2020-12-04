Рада приняла законопроект о "налоговых каникулах" и списании долгов для бизнеса

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым предлагается списать налоговые долги для некоторых налогоплательщиков, а также не облагать поступления предпринимателей, которые они получат в помощь от государства на период карантина. Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Также нардепы проголосовали за немедленное подписание спикером парламента этого законопроекта. Такое решение поддержало 305 нардепов.

"В законопроекте... есть целый ряд инициатив - это введение "налоговых каникул" для 200 тыс. ФЛП первой группы, освободив их от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 года по май 2021 года, также списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга не превышает 3060 грн, и он не погашен по состоянию на 1 ноября", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя законопроект.

Так, законопроектом предлагается:

▪️ списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он не погашен состоянию на 1 ноября 2020 года;

▪️ отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, что в общей сумме не превышает 6800 гривен;

▪️ списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона;

▪️ увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию в 3060 гривен.

Кроме того, предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о поддержке предпринимателей на карантине. Также предполагается освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять этот законопроект с учетом ряда предложений.

Напомним, ранее на этой неделе Рада включила в повестку дня и сократила наполовину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовке необходимых выводов к законопроектам, инициированных Президентом Владимиром Зеленским по поддержке бизнеса на карантине.