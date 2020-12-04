ВР поддержала изменения в бюджет для выделения 8 тыс. грн ФЛП и поддержки бизнеса

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект №4431 о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год для выделения средств на фонд борьбы с коронавирусом, в частности, и для поддержки бизнеса на карантине. Соответствующее решение поддержали 304 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Также нардепы проголосовали за немедленное подписание спикером парламента этого законопроекта. Такое решение поддержал 301 нардеп.

"Мы предлагаем расширить перечень расходов, на которые можно направлять средства из соответствующего фонда: первое - на оказание единовременной материальной помощи физическим лицам - предпринимателям и наемным работникам, которые могут потерять доходы в случае усиления ограничений для сферы деятельности. Речь идет о единовременной материальной помощи 8 тыс. грн, прогнозируемый объем средств, необходимый для реализации этой программы - около 10 млрд грн. Второе - средства из фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями смогут направлять на оказание единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников", - сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя законопроект.

По его словам, прогнозируемый объем средств, необходимый для реализации этой программы - около 2 млрд грн.

Премьер отметил, что еще одним направлением, на который предлагается направить средства из фонда - это предоставление единовременной компенсации в сумме уплаченного единого взноса юрлиц, деятельность которых подпадет под действие усиленных ограничительных мер. Прогнозируемый объем средств, необходимый для реализации этой программы - около 15 млрд грн.

Отмечается, что целью разработки законопроекта является обеспечение предоставления социальной поддержки застрахованным лицам и субъектам хозяйствования на период действия усиленных ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Законопроектом предусматривается внести изменения в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно предсказания возможности направления средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на мероприятия по оказанию:

единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер;

единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников;

одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.

Напомним, в конце ноября Президент Владимир Зеленский анонсировал 8 тыс. грн помощи ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за карантина, введенного из-за коронавируса.