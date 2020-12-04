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На Донбассе снайперским огнем ранили украинского военного

На Донбассе снайперским огнем ранили украинского военного

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Утром на Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военного, он находится в больнице. Об этом сообщили в Украинской делегации в ТКГ - соответствующее заявление опубликовано на официальном канале в Telegram, информирует УНН.

"Сегодня, в 10:46 в районе населенного пункта Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное.

"Действия по ситуации:

1. Через координационный механизм принято "режим тишины".
2. Направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ.
3. Наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина готовит письменную ноту в СММ ОБСЕ из-за ночного обстрела боевиками Водяного, что вблизи Мариуполя.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, снайпер, раненые
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