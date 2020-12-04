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Разумков: карантин выходного дня не до конца себя оправдал

Разумков: карантин выходного дня не до конца себя оправдал

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Введенный правительством на три недели "карантин выходного дня" не до конца себя оправдал. Об этом на брифинге сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Мы действительно видим, это мое мнение, я могу ошибаться, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам количества заболеваний за сутки. Тем не менее, коллеги ищут другие механизмы, как выйти из этой ситуации, уменьшить коронавирусный удар", - сказал Разумков.

По его словам, решение о "карантине выходного дня" является ответственностью не только министра Максима Степанова, а коллективной ответственностью всего Кабмина.

На вопрос о том, является ли актуальной отставка Степанова, глава ВР ответил что "сегодня оставить Министерство без руководителя - точно не вариант".

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль сегодня сообщил, что в декабре в Украине не планируют вводить жесткий карантин.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, карантин, Дмитрий Разумков
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