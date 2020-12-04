Разработчики уникальных тестов на COVID-19 готовы присоединиться к инициативе правительства по массовому тестированию

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сейчас в Украине проводят 70-80 тысяч "ковидных" анализов в день, тогда как нужно делать минимум 250-300 тысяч. Однако с помощью новых украинских тест-систем DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген можно тестировать один миллион человек в сутки. Об этом в эфире радио "НВ" рассказал главный технолог и участник разработки тестов Андрей Горлов, сообщает УНН.

"Производственные мощности позволяют протестировать до 1 миллиона человек в день, и мы готовы обеспечить украинские лаборатории нашими тестами", - отметил Горлов.

По его словам, новый украинский тест позволит осуществить еще недавно технически невозможное массовое тестирование населения Украины.

"Сейчас в Украине проводят 70-80 тысяч анализов в день, тогда как нужно делать 250-300 тысяч. И мы готовы присоединиться к инициативе массового тестирования населения и предлагаем альтернативный недорогой отечественный инструмент для этого", - подчеркнул ученый.

Отметим, что согласно результатам опроса, 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения как средства борьбы с COVID-19.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к проведению массового тестирования на COVID-19 в Украине.