Рада не вышла из конституционного кризиса возвращением наказания за ложь в декларациях - Разумков

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Принятием компромиссного законопроекта об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации, Украина не сможет выйти из конституционного кризиса, образовавшимся в результате решения Конституционного суда. Об этом на бриингу сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

“С конституционного кризиса мы не сможем выйти этим законом. По большому счету, есть три позиции, которые нам предстоит решить. Первое — это восстановление ответственности, и мы сегодня это сделали. Второе — это создание условий нормальной работы НАПК с учетом тех позиций, которые были отображены в решении КСУ. Третий вопрос — это создание баланса в различных вертикалях власти, и прогнозируемость решений”, — сказал Разумков.

Он напомнил об инициативах, связанных с деятельностью КСУ, в частности, чтобы решение КСУ принимались двумя третями голосов, так как ВРУ, когда вносит изменения в Конституцию.

По словам спикера ВР, параллельно с этим были другие законодательные инициативы, озвученные, задекларированные и зарегистрированные различными парламентскими фракциями и группами.

“Но скорее всего, правильнее было бы прийти к единому документу, который бы стал законом, и так как ВР сегодня живет по закону о регламенте и комитеты, чтобы и наши коллеги из КСУ укрывались именно таким способом”, — отметил он.

Отвечая на вопрос о возвращении доверия к судьям КСУ, Разумков сказал, что этот вопрос находится в зоне ответственности комитета по вопросам правовой политики.

“Там также есть несколько зарегистрированных законопроектов. На сегодня они не были рассмотрены”, — добавил он.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 4 декабря, приняли в целом законопроект № 4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации, предусмотрев в некоторых случаях и ограничение свободы до двух лет за нарушение.