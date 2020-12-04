Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7665

Боевики увеличивают количество ДРГ - разведка

Боевики увеличивают количество ДРГ - разведка

КИЕВ. 4 декабря. УНН. По информации разведки, в зоне проведения ООС, на передовых позициях противника увеличено количество диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"На передовых позициях противника увеличено количество диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар с целью проведения диверсий в "серой зоне", осуществления обстрелов для провоцирования ответного огня, а также нанесения потерь личному составу подразделений Объединенных сил. Кроме того, на отдельных направлениях оккупанты продолжают удерживать артиллерийские системы и минометы вблизи линии боевого соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу вооружения и военной техники", - сообщил Шаравара.

Также капитан отметил, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях отмечена активизация мероприятий оперативной и боевой подготовки. Указанное связано с началом зимнего периода обучения и проведением недели боевой и мобилизационной готовности.

Напомним, УНН сообщал, что с января 2021 года боевики планируют начать призыв на срочную службу граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разведка, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.