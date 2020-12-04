Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 -0,1329  EUR: 34,40 0,0887 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Инфекционист: смертность от COVID-19 в Украине "помолодела"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10845

Нардепы не рассмотрели законопроект о реформе СБУ

Нардепы не рассмотрели законопроект о реформе СБУ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в пятницу, 4 декабря, не рассматривала доработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, который стоял на повестке дня, передает УНН.

Так, проект закона № 3196-д о внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины сегодня не выносился на рассмотрение.

Его должны были рассмотреть в повторном первом чтении.

Проект заменяет законы Украины "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины" и предусматривает изменения в 26 законов и кодексов.

Изменения, в частности, дают возможность освободить СБУ от несвойственных для этой службы функций. Так, среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Отметим, на этой неделе нардепы также не рассматривали законопроект о Бюро экономической безопасности.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата Данила Гетманцева, во время заседания фракции "Слуги народа" обсуждали каким образом ликвидировать экономические подразделения Службы безопасности Украины и как те задачи, которые сейчас выполняются, перейдут к Бюро экономической безопасности беспрепятственно для безопасности государства.

В "Слуге народа" накануне прогнозировали, что законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности не будут выносить на этой неделе в зал, ведь есть претензии многих коллег и дискуссию решили продолжить на следующей неделе.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ВР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.