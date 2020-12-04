Нардепы не рассмотрели законопроект о реформе СБУ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в пятницу, 4 декабря, не рассматривала доработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, который стоял на повестке дня, передает УНН.

Так, проект закона № 3196-д о внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины сегодня не выносился на рассмотрение.

Его должны были рассмотреть в повторном первом чтении.

Проект заменяет законы Украины "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины" и предусматривает изменения в 26 законов и кодексов.

Изменения, в частности, дают возможность освободить СБУ от несвойственных для этой службы функций. Так, среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Отметим, на этой неделе нардепы также не рассматривали законопроект о Бюро экономической безопасности.

Как сообщал УНН, по словам народного депутата Данила Гетманцева, во время заседания фракции "Слуги народа" обсуждали каким образом ликвидировать экономические подразделения Службы безопасности Украины и как те задачи, которые сейчас выполняются, перейдут к Бюро экономической безопасности беспрепятственно для безопасности государства.

В "Слуге народа" накануне прогнозировали, что законопроекты о СБУ и Бюро экономической безопасности не будут выносить на этой неделе в зал, ведь есть претензии многих коллег и дискуссию решили продолжить на следующей неделе.