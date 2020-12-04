В годовщину Будапештского меморандума Верещук оценила шансы Украины стать ядерным государством

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Завтра, 5 декабря, Будапештскому меморандуму исполняется 26 лет. Шансы Украины вернуть статус ядерной державы оценила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

В эфире одного из украинских телеканалов Верещук заявила, что это совершенно невозможно.

"Я могу компетентно комментировать этот вопрос, поскольку я руководитель центра Балтийско-Черноморских исследований. В этот центр, как подписант Будапештского меморандума, входит Леонид Данилович Кучма, а также разработчик - Леонид Макарович Кравчук. И я хорошо знаю из первых уст, что происходит в эти годы, и почему мы делали именно так, а не иначе.

Поэтому компетентно заявляю, что сегодня нам не удастся вернуть статус-кво ядерной державы. Это если мы сейчас говорим о ядерном оружии, о восстановлении испытаний. Как бы мы этого не хотели и не мечтали об этом.

И не верьте тем экспертам и политикам, которые говорят, что это возможно, что это наверняка нам удастся", - говорит нардеп.

Вместе с тем, что документ содержит некоторые проблемные вопросы, которые стоит обсуждать, отметила Верещук. В частности нет ответственности за его нарушение.

"Было правильным, например, подписать меморандум, когда не было его ратификации в парламентах США или Великобритании. Или применялся меморандум, когда на нас напала РФ. Это все нужно обсуждать и проводить консультации", - добавила нардеп.

Справка УНН: Будапештский меморандум - международное соглашение в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, заключенный 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией о ликвидации ядерного статуса Украины (позднее с условиями соглашения присоединились КНР и Франция ). Соглашение содержит пункты, которые предоставляют гарантии суверенитета и безопасности Украины.

Согласно документу стороны обязались:

• уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

• воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности/политической независимости Украины никакое их оружие никогда не будет использоваться против нее, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН;

• воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, получить какие-либо преимущества;

• добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия;

• не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них, их и территории, на вооруженные силы, их союзников;

• проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос относительно этих обязательств.