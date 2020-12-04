Ситуация с Сытником переросла из юридической в геополитическую плоскость - Верещук

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Ситуация с директором НАБУ Артемом Сытником переросла из юридической в геополитическую плоскость. Об этом в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Сначала ситуация была индивидуально юридической. Он (Сытник - ред.) получил протокол о коррупции, дальше суд и решение вступило в законную силу. А потом резко ситуация переходит в политическую плоскость, когда все начали говорить о заангажированности суда. Теперь мы уже перешли в геополитическую плоскость, когда G7, послы, МВФ - кто только не вмешиваются в ситуацию, требуя оставить Сытника на должности", - сказала она.

Чтобы ситуация с Сытником не переросла в межгалактическую плоскость, директор НАБУ должен отчитаться в Раде, считает Верещук.

"Именно поэтому я и пригласила Сытника в парламент. Он, надеюсь, человек ответственный и придет в Раду. Захочет - отчитается в закрытом режиме, захочет - с трибуны ВР, но давайте дадим ему возможность сказать, что он думает", - добавила нардеп.

Напомним одновременно Офис Генпрокурора должен представить Раде результаты расследования уголовных дел против Сытника.

Вчера, 3 декабря, Офис генпрокурора обвинил НАБУ в манипулировании фактами и попытками прикрыть свою неэффективную работу.

Также напомним, Сытник признан судом коррупционером, незаконно назначенным на должность директора НАБУ.