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Между Украиной и Великобританией со следующего года будет действовать зона свободной торговли

Между Украиной и Великобританией со следующего года будет действовать зона свободной торговли

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Со следующего года будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter, передает УНН.

"С 2021 года будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией. Как помочь украинскому и британскому бизнесу наладить взаимоотношения в новых условиях - обсудили с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Благодарен за плодотворный обмен мнениями. Уверен, ЗСТ поможет раскрыть потенциал украинско-британских отношений", - написал Шмыгаль.

Напомним, зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.

Источник: УНН
Теги: зона свободной торговли, Украина, Премьер-министр, Великобритания, Денис Шмыгаль
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