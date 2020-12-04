Между Украиной и Великобританией со следующего года будет действовать зона свободной торговли

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Со следующего года будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter, передает УНН.

"С 2021 года будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией. Как помочь украинскому и британскому бизнесу наладить взаимоотношения в новых условиях - обсудили с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Благодарен за плодотворный обмен мнениями. Уверен, ЗСТ поможет раскрыть потенциал украинско-британских отношений", - написал Шмыгаль.

Напомним, зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.