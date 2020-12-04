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Русский язык потерял статус "регионального" в Одесской области

Русский язык потерял статус "регионального" в Одесской области

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Одесский окружной административный суд отменил статус русского языка, как "регионального" в Одесской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook активист Святослав Литынский, передает УНН.

"В Одесской области (решение облсовета) - отменен региональный язык (русский - ред.). Вчера соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд", - написал Литынский.

Как сообщалось ранее в УНН, в августе 2020 года региональный язык отменили в Одессе.

Напомним, Херсонский областной совет отменил свое решение от 17 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, русский язык
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