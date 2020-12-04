ВСП отправил в отставку двух судей

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"3 декабря 2020 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.

Так, ВСП принял освободить в связи с подачей заявлений об отставке:

- Корбута Владимира Михайловича от должности судьи Богуславского районного суда Киевской области;

- Митошопа Владимира Михайловича от должности судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области.

Напомним, Высший совет правосудия рекомендовал назначить "судью Автомайдана" Виктора Кицюка судьей Печерского районного суда города Киева.