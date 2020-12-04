Депутаты толкались и блокировали трибуну: первая сессия Одесского облсовета до сих пор не открылась

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Одессе группа депутатов трех политических сил заблокировала трибуну облсовета из-за того, что территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала девять представителей партии "За майбутнє", передает УНН со ссылкой на Одесский областной КИУ.

"В блокаде приняли участие представители партии "За майбутнє", а на помощь им пришли депутаты из партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Партии Шария. Вину за промедление с регистрацией депутатов блокировщики трибуны положили на партию "Слуга народа", которая якобы пытается таким образом добиться избрания нужного им человека председателем облсовета", - говорится в сообщении.

Блокировщики трибуны заявили, что сессия не начнется, пока теризбирком не зарегистрирует депутатами облсовета всех избранных кандидатов.

Между тем, сообщается, что председатель теризбиркома, который собственно должен начать заседание, в зале отсутствует.

Также ранее в сети появилось видео потасовки между депутатами на этой же сессии.

Как сообщал УНН, в команде Геннадия Кернеса заявили, что мэр Харькова, вероятно, не будет присутствовать на заседании Харьковского городского совета, которое намечено на 9 декабря.