Экономист: в деле "Суркисов-ПриватБанка" преобладают размеры кошельков, но не закон

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вялое судебное расследование так называемого дела "Суркисов-ПриватБанка" имеет признаки коррумпированности отечественных правоохранительной и судебной систем. Об этом в комментарии УНН заявил экономист Юрий Касьянов.

"Ответ очевиден для каждого гражданина Украины: наша нынешняя власть тесно связана с бывшими владельцами банка, имеющим на нее определенное влияние. Та, в свою очередь, влияет на судебные органы, на прокуратуру. Соответственно, принимаются решения, которые выгодны бывшим собственниками банка, в том числе – Суркисам", - сказал он.

Ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

По словам Касьянова, надлежащая реакция со стороны украинских правоохранителей по этому поводу отсутствует по одной причине.

"Всем глубоко наплевать на то, что там установлены факты. Если большие дяди с большими кошельками, которые делятся с нашей правоохранительной и судебной системами, то последние принимают решения в их пользу", - говорит он.

Также, по мнению эксперта, дело "Суркисов-ПриватБанка" - это одна из причин, по которой Украина осталась без кредита МВФ.

"МВФ - не дураки, они прекрасно видят все, что происходит у нас, и относят нашу страну в страны третьего мира, где абсолютно нестабильная политическая обстановка, где нельзя полагаться на слово самого руководителя, где преобладают не закон и справедливость, а внутренние договоренности", - добавил экономист.

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Касьянов считает, что украинские суды точку в деле "Суркисов-ПриватБанка" вряд ли поставят.

"Как правило, и, к сожалению, у нас такие дела не доводятся до конца. Я не знаю ни одного коррупционера, которого бы посадили в таких делах, за экономические преступления высокого ранга", - резюмировал он.

Напомним, сегодня Печерский суд должен был вновь начать рассматривать спор Суркисов против ПриватБанка. Однако заседание так и не состоялось из-за "больничного" у судьи.

Как писал УНН, 15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и “ПриватБанка”, отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с “ПриватБанком” лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

В то же время, суд пришел к выводу, что рассмотрение части исковых требований отнесено к юрисдикции гражданских судов и истцы могут обратиться в Верховный суд с заявлением о направлении дела на новое рассмотрение в гражданском суде.

23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Как известно, тот же Печерский райсуд под председательством судьи Сергея Вовка 2 сентября позволил оффшорным компаниям Суркисов взыскать с "ПриватБанка" 350 млн долларов (около 10 млрд грн). Соответствующее решение было принято без рассмотрения спора по существу.

В отношении судьи Вовка "Приват" уже подал жалобу в ВРУ.