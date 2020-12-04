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Локдаун полный перечень согласованных мер правительство обнародует 9 декабря

Локдаун полный перечень согласованных мер правительство обнародует 9 декабря

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полный перечень уже согласованных с мэрами городов мероприятий буеут обнародован во время заседания Кабинета министров 9 декабря. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с городскими головами тносительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.

Так, по данным пресс-службы, Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

В частности, по данным КМУ, руководители городов и ОГА согласны во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета министров в следующую среду, 9 декабря", - отметил глава правительства.

В ходе совещания Премьер-министр напомнил, что на период действия карантина в Украине продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами.

"Важно, что все проверки бизнеса в настоящее время, в том числе Государственной налоговой службой и другими контролирующими органами, запрещены. Могут осуществлять только проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее сегодня Шмыгаль заявил, что в декабре в Украине не планируют вводить жесткий карантин.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Премьер-министр, карантин, Денис Шмыгаль
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