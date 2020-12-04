Разумков рассказал, ждать ли вскоре отставки Шмыгаля

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В ближайшее время в Раде вряд ли будут рассматривать вопрос о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "НАШ", передает УНН.

"В правительстве (кадровые изменения - ред.) теоретически - возможны. Разговоры идут давно. Говорят о тех или иных личностях ... ряд министров Кабинета министров Украины. Я понимаю ваш вопрос относительно премьер-министра. Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, таких инициатив я не видел", - сказал Разумков.

Он заявил, что относительно министров сегодня, ни постановлений Верховной Рады, ни представлений со стороны премьер-министра нету.

Напомним, ранее сегодня Разумков, комментируя вопрос о том, своевременна ли отставка Степанова, заявил что "сегодня оставить Министерство без руководителя - точно не вариант".