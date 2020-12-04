Зеленский о локдауне выходного дня: количество больных перестало расти стремительно, как когда-то магазины ROSHEN

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Карантин выходного дня оправдал возложенные на него надежды и количество больных COVID-19 "перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазин ROSHEN в стране". Об этом Глава государства заявил в видеообращении на своих страницах в соцсетях, информирует УНН.

"Карантин выходного дня, какое бы к нему не было отношение, оно разное, я понимаю, но он дал свой результат. Ежедневное количество заболевших перестало расти на столько же стремительно и геометрически, как когда-то магазины ROSHEN в стране. А потому нам удалось сбить эту динамику, а потому - медицинская система не пропустила нокаутирующий удар, а потому - справляется и она выдержит", - отметил Президент.

По его словам, все понимают, что в отдельных регионах есть проблемы, но они - точечные.

"Мы знаем, работаем, уверены, что все обязательно решим. Мы укрепляемся и хотим быть готовыми ко всему: чтобы было достаточно коек, достаточно кислорода, а в целом, общая ситуация контролируется. И не требует ввода локдауна", - отметил Зеленский.

Отметим, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что введенный правительством на три недели "карантин выходного дня" не до конца себя оправдал.

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября.