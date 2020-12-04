Дрались и ломали столы: после противостояний в Одесском облсовете нардепу понадобилась медпомощь

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Одесском облсовете противостояния не утихают - толкотня переросла в драку после которой медицинская помощь понадобилась нардепу Татьяне Плачковой, передает УНН со ссылкой на Telegram канал "УСИ".

Как указано в заметке, толкотня в зале переросла в массовую драку.

"Кто-то залез на столы и сломал их. После столкновений медицинская помощь потребовалась нардепу Татьяне Плачковой", - говорится в сообщении.

Часть депутатов заявляет, что продолжит блокировать трибуну до тех пор, пока не зарегистрируют всех депутатов.

УНН сейчас пытается выяснить подробности относительно инцидента в полиции.

Ранее в Одессе группа депутатов трех политических сил заблокировала трибуну облсовета из-за того, что территориальная избирательная комиссия не зарегистрировала девять представителей партии "За будущее".