Степанов уверен, что Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска"

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины для борьбы с COVID-19, государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных "групп риска". Об этом чиновник заявил в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Я смотрел какое-то исследование и там задавали вопрос:

1) Если Вас будут вакцинировать бесплатно?

2) Если Вам за это надо платить?

И количество людей при ситуации, что надо платить, начинало уменьшаться. Ну, это, пожалуй, естественно. Но я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это (будет происходить - ред.) по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания", - отметил Степанов.

Также глава Минздрава сообщил, будет ли он вакцинироваться.

"Я, слава Богу, не принадлежу к "группе риска", в первую очередь. Во-первых, я переболел. И моя задача, чтобы мы вакцинировали, в первую очередь, тех людей, которые в этом нуждаются. Но я буду (вакцинироваться - ред.)", - отметил Степанов.

Напомним, что для вакцинации от COVID-19 людей из так называемых "групп риска" необходимо 15,1 миллиарда гривен, тогда как в нынешней редакции проекта государственного бюджета на 2021 год предполагается лишь 2,6 миллиарда гривен.

Добавим, что 30 ноября глава Минздрава заявил, что в бюджет в 156,2 млрд грн, который предусмотрен на здравоохранение на 2021 год, нужно добавить около 57 млрд грн.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в проекте Государственного бюджета на 2021 год не поддержан бюджетный запрос Минздрава на повышение заработной платы медицинским работникам, а потому он воздержался при голосовании за этот документ.