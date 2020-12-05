АРМА за 10 месяцев перечислила в бюджет 13 млн грн

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Агентство по управлению и менеджменту активов за 10 месяцев 2020 перечислило в госбюджет 13 млн грн, что уже составляет большую сумму чем за весь 2019 год. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал врио председателя Агентства Виталий Сигидин.

“Есть собственно деятельность по управлению активами, эти средства в любом случае сразу попадают в государственный бюджет. В этот период, за 10 месяцев, 13 млн гривен уже в бюджет попало. Это еще не конец года. И это уже больше, чем, например, за прошлый год именно от управления активами (за 2019 АРМА безвозвратно перечислила в бюджет 10,94 миллиона гривен — ред.) ”, - отметил Сигидин.

По его словам, АРМА также 600 млн гривен на депозитных счетах в государственных банках, но эти средства пока не является собственностью государства.

Напомним, Верховная Рада Украины провалила голосование за принятие проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования деятельности АРМА.