Ляшко сообщил, когда объявят дату следующего локдауну

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Усиленный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года. Но дату объявят 9 декабря. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.

Он добавил, что в отличие от полного локдауну, который был весной, в январе будет работать транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины

При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.

Ляшко отметил, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

За все время пандемии в Украине, по состоянию на 5 декабря, заболели более 801 000 человек, более 412 000 выздоровели, умерло - 13421.