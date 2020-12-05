Таран: Минобороны средства на покупку ракетного комплекса "Нептун"

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министерство обороны осуществило перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа и приобретет ракетный комплекс "Нептун" для Вооруженных сил Украины. Об этом министр обороны Андрей Таран рассказал в интервью Урядовому курьеру, сообщает УНН.

"Спланированным финансовым ресурсом на 2020-й средств на закупку берегового ракетного комплекса "Нептун", который принят на вооружение ВС Украины 23 августа этого года, не было предусмотрено. Однако Министерство обороны приняло соответствующее решение и осуществило перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа. Соответствующими решением о закупке комплекса в пределах финансовых возможностей мы демонстрируем свою безоговорочную заинтересованность иметь как можно скорее "Нептун" в боевом порядке войска. Необходимые средства для закупки уже есть. Состоялись все предусмотренные процедуры", - сообщил министр.

Он добавил, что в ближайшее время будет сформирован официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки.

"Мы изыскали средства, которые пойдут на дальнейшую реализацию ракетно-реактивной программы, ведь "Нептун" хорошо продемонстрировал боевые возможности при государственных испытаниях. Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", - рассказал Таран.

По словам министра, следующим этапом должно стать создание корабельного варианта комплекса "Нептун". Ракетные катера, которые проектируют для нужд ВМС Украины, уже должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".

Напомним, в октябре в Минобороны выразили намерение закупить в 2020 году береговой ракетный комплекс "Нептун", разработки конструкторского бюро "Луч".

Позже в "Укроборонпроме" заявили об отсутствии комплекса государственном оборонном заказе.