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Байден может заставить Россию уйти из Донбасса — Кравчук

Байден может заставить Россию уйти из Донбасса — Кравчук

Джозеф Байден

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Новоизбранный президент США Джо Байден может заставить Россию уйти из Донбасса и выполнить свои международные обязательства. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает УНН.

“Более 10 раз господин Байден был в Украине. Во время президентства Барака Обамы он отвечал за европейское направление и прежде всего — за Украину. Это означает, что президент хорошо знает Украину. Он бывал много раз и в России”, — отметил Кравчук.

По его словам, во время одного из визитов Байдена в Россию, по сообщениям СМИ, тогдашний вице-президент США сказал президенту РФ Владимиру Путину: “Я смотрю в ваши глаза и не вижу в них души”.

“Поэтому я знаю, что президент Байден прекрасно знает Украину и Россию, и знает, кто является источником конфликта в Украине. Поэтому я верю в то, что господин Байден сделает все необходимое, чтобы объединить усилия и заставить, не только Россию (любое государство, которое нарушает нормы международного права), выполнять свои обязательства, и уйти из Донбасса”, — считает первый президент Украины.

Как сообщал УНН, Украина может отказаться выполнять Будапештский меморандум, если ни США, ни Россия не гарантируют ей безопасность и территориальную целостность.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Донбасс, Будапештский меморандум, Джо Байден, Леонид Кравчук
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