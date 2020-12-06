Киевская власть нарушила договоренности с харьковскими политиками по выборам в местный облсовет

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Вопреки прогнозам политических экспертов Блок Кернеса - Успешный Харьков не будет контролировать Харьковский облсовет. Сергей Чернов, который уже занимал эту должность до прошлогодних местных выборов, которого выдвинула эта политсила, не был одобрен в Киеве. Вместо него облсовет возглавит Артур Товмасян, сообщают харьковские СМИ и Telegram-каналы.

Как известно, Блок Кернеса выдвинул Чернова на должность главы облсовета еще неделю назад. Политик избирался депутатом Харьковского облсовета V, VI, VII и VIII созывов, а с октября 2008 года является бессменным главой этого органа власти. В составе новоизбранного облсовета будет 46 депутатов от Блока Кернеса-Успешный Харьков, 29 от ОПЗЖ, по 17 от "Слуги народа" и Блока Светличной, 11 от Европейской солидарности.

Политический сегмент Telegram оценил резкое изменение расписания на Харьковщине как "кидок" местного истеблишмента со стороны Киева.

"В Харьковской области власть в очередной раз смачно плюнула в лицо избирателям. Победителей местных выборов 2020 года - депутатов от Блока Кернеса "Успешный Харьков" - бросили извращенным образом. Сначала пообещали должность главы облсовета, пару недель водили за нос и ездили по ушам, вызвали в Киев. А там сказали - всем спасибо, все свободны. "Слуга народа" ближе к телу, поэтому командовать парадом будем сами: вот вам хороший человек Артур Товмасян с правильным партбилетом. В итоге "Блок Кернеса" со своими 36% голосов ошеломленно смотрит, как "Слуги" со своими 11% собираются на голубом глазу рулить областью. Облсовет - так облсовет, произвол - так произвол. Вот только зачем вообще устраивать эти игры в демократию и выборы, реформы и справедливость, если в результате в кресла снова сажают назначенцев? И не надо только удивляться потом, что Зе-рейтинг в регионе пробьет дно, а местные элиты перестанут слышать Киев от слова вообще", - пишет "Легитимный".

То, что центральная власть считала возможным так обойтись с Блоком Кернеса местный политикум связывает с действиями Игоря Терехова, первого заместителя ныне находящегося на лечении в "Шарите" мэра Харькова Геннадия Кернеса. На местных выборах он руководил избирательной кампанией "Успешного Харькова". Авторы харьковского Telegram-канала "Раклы" считают: "Самоуверенность Терехова может сыграть злую шутку с успешными".

Ранее СМИ сообщали, что Банковая соблазняла Терехова позицией харьковского губернатора на место уволенного Зеленским Кучера. Однако в результате главой ХОГА стала ставленница "Слуги народа" Айна Тымчук, а облсоветом будет управлять Артур Товмасян.