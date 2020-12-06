Музыканту и актеру Петру Мамонову запретили въезд в Украину

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Из-за посещения временно оккупированного Крыма российскому рок-музыканту и актеру Петру Мамонову на три года запрещен въезд в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Вчера в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на ВОТУ АР Крым. Одним из них оказался русский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий - гражданин М", - сообщили пограничники.

Отмечается, что Мамонов, вместе с гражданкой РФ, направлялся в Украину якобы в личных целях.

Во время мероприятий контроля пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.

"Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - подытожили в ГПСУ.

Напомним, ведущая новостей российского телеканала "РБК" получила запрет въезда на 3 года за посещение Крыма.