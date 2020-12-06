В Раду не поступали законодательные инициативы по переговорам в ТКГ и Нормандском формате - Разумков

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На данный момент в Верховную Раду Украины не поступало законодательных инициатив в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы и переговоров в нормандской формате. Об этом во время брифинга сообщил глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Обращений к нам по законодательным инициативам, которые необходимо было бы разработать в рамках работы вышеназванных органов (переговоров в нормандской формате и в ТКГ - ред.) не поступало. Мы можем и самостоятельно это делать, мы можем написать и правильные вещи, и правильные законы, но вопрос заключается в том, что все должно двигаться в унисон. Потому что, если Верховная Рада будет самостоятельно просто писать и просто принимать законы, а это не будет корректироваться с тем, что происходит и с теми задачами и позициями, которые отстаивает украинская сторона в рамках этих мирных переговоров, я думаю, что это будут просто принятые законы", - сказал Разумков.

Напомним, Разумков заявлял, что Украине нужны не просто приняты законы, а мир, возвращение территорий и сохраненные жизни.